SAMDOD Başkanı Çepni'ye yeni görev

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu'nun İstanbul'da yapılan genel kurulunda, SAMDOD Başkanı Aykut Çepni, federasyonun başkan vekilliği görevine seçildi.

Aykut Çepni yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde düğün salonları işletmecileri olarak büyük sıkıntılar çektik. Federasyon bünyesinde ve Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Derneği olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesi ile ilgili çalışmalar başlattık ve bu çalışmaların takipçisi olacağız. 2021 yaz sezonunun düğün salonu işletmecileri için sıkıntısız, bol kazanç sağlayacakları bir sezon olması için elimizden gelen tüm gayret ve çalışmayı ortaya koyacağız. Bunun içinde federasyon olarak bizler gereken çalışmaları şimdiden yapmaya başladık. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu'nda şahsımıza layık görülen başkan vekilliği görevimizin başta ülkemize ve Samsun'umuza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.