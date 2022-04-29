SAMMDOB farklı bir türe perde açacak: 'Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı'

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), operaseverlerin beğenisine sunacağı tek perdelik sahne eseri olan "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı" 30 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30'da Aydın Gün Salonu'nda perde açacak.

Dünyaca ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın kültür tarihine çok büyük bir eleştiri olarak kabul edilebilecek Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı eseri yüzyıllar boyunca süregelen ve değişmeyen kadın-erkek ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor. Eserin Rejisörü Cenk Bıyık, kantatların bestelendiği tarihten bugüne kadar aradan geçen üç asır üzerine düşünüldüğünde, kadınların varlıklarının hem toplumsal bir varlık hem de ruhsal bir yapı olarak işgal edilmeye kalkılmasının ve erkeklerin kadınlar üzerinde hak gördüğü bu tahakkümün ancak aklıselim olamayan bir zihnin ürünü olabileceği, dolayısıyla bugün gelinen noktada coğrafi konum gereği psikiyatri kliniği üzerinden ele alınan eserde kadınların kahve içebilme özgürlüklerini bile bir sözleşme ve evlilik üzerinden elde edebildiği zamanları çarpıcı ve metaforik bir yönden ele alıyor.

Tahakkümün bir ilişki yapısı olamayacağı ve bu stresli ortamın ancak bir kayıp oluşturacağına dikkat çeken Cenk Bıyık, bir kadının eşi üzerinden tanımlanmasının sürekli tekrar eden ve bitmeyen nafile bir çaba olacağını seyirciye anlatmak istediğini belirtti.

Sanatçılara eser boyunca Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek

Klasik müzik denince akla gelen bestecilerden olan J.S. Bach'ın her biri minyatür opera olarak kabul edilebilecek kantatlarından "Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı” adlı kantatların sahneleneceği eserde Lieshen karakterini dönüşümlü olarak Zerrin Capelli ve Derya Belevi, Anlatıcı görevini Aras Özorhan, Schlendrien karakterini Mustafa Orçun Gün sahneleyecek. Sanatçılara eser boyunca Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Bestesi J.S. Bach, librettosu Friedrich Henrici'ye ait olan eserin rejisörlüğü Cenk Bıyık üstlendi. Orkestra Şefi dönüşümlü olarak Mürsel Yavuz ve Diego Moccia olacak. Eserin kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı ise Filiz Dinç imzası taşıyor. Işık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

"Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı” 30 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30'da prömiyer yaparak Samsunlu sanatseverlerle buluşacak.