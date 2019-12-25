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Şampiyon Esma Alper çini boyadı, bebek örgüsü yaptı

İsrail’de düzenlenen halter şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Esma Alper, İlkadım Halk Eğitim Merkezinde katıldığı çini ve amigurimi bebek örgü kurslarında hünerlerini sergiledi.

İsrail'de düzenlenen halter şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Esma Alper, İlkadım Halk Eğitim Merkezinde katıldığı çini ve amigurimi bebek örgü kurslarında hünerlerini sergiledi.


İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Esma Alper, Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezine gelerek burada bir takım kurslarda hünerlerini sergiledi. Çini ve amigurimi bebek örgü kurslarına katılan Esma Alper ayrıca üniversite hazırlık sınıfından öğrenciler ile buluşarak bilgi paylaşımında bulundu.


Milli sporcu tebrik eden İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, "Sporcumuz bizleri ziyaret ederek onurlandırmıştır. Şampiyon olunca gururlandık. Onu tebrik ediyorum. Her zamanda yanındayız" dedi.

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