Şampiyon Samsunspor sahaya iniyor

Lig'in son şampiyonu Samsunspor, Süper Lig'de oynayacağı maçların hazırlıklarına yarın Samsun'da başlayacak.

Alt ligde rekorları alt üst eden Samsunspor, Süper Lig'deki mücadeleleri için çalışmaların ilk etabına yarın Samsun'da start verecek. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanacak Süper Lig'in yeni takımı kırmızı-beyazlılar, kamp başlangıcına kadar Samsun'da yeni sezona hazırlanacak.

Milli takımlarda ve izinli olan futbolcular 26 Haziran'da tam kadro yapılacak antrenmana katılacak. 26 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da basına açık olarak gerçekleştirilecek antrenmanda Galatasaray'dan transfer edilen Okan Kocuk'un da takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Kamp programı belli oldu

Samsunspor, yeni sezona 2 ayrı şehirde yağacağı kamplarla hazırlanacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 Haziran'dan itibaren Samsun'da toplanacak kırmızı-beyazlılar, 3-14 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kampını Erzurum'da tamamlayacak. 3 günlük izin yapacak Samsunspor kafilesi daha sonra 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde 2. etap kampını gerçekleştirecek. Samsunspor, bu kampların ardından 11 yıl sonra mücadele vereceği Süper Lig için Samsun'da çalışmalarına devam edecek.

3 isim yeni sezonda yok

Geçen yılki kadrodan sözleşmesi biten forvet Tomane Mendes ile kiralık olarak forma giyen Ali Kaan Güneren ile Emre Demir takımdan ayrıldı. Jakup Szumski, Aykut Özer, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Elano Yegen, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen, Soner Gönül, Mücahit Albayrak, Celil Yüksel, Osman Çelik, Moryke Fofana, Kadeem Harris, Muhammet Ali Özbaskıcı, Cihan Kahraman, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Barış Alıcı, Moussa Guel, Douglas Tanque, Gaetan Laura, Ahmet Sağat ve Polat Yaldır ile genç takım oyuncuları da takımla birlikte sezon öncesi takım kampına katılacak ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda yola devam edilip, edilmeyeceğinin kararı verilecek.