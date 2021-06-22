Şampiyonlara çiçekli karşılama

Yıldızlar Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları Alperen Berber ve Berati İnaç, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

18-20 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın Samokov şehrinde düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları Alperen Berber ve Berati İnaç, dün akşam memleketleri Samsun'a geldi.

71 kiloda Avrupa ikincisi olan Alperen Berber ve 55 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Berati İnaç, Samsun'un gurur kaynağı oldu. Sporcuları Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, sporcu arkadaşları ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Sporcuların her şartta yanında olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alperen ve Berati ile gurur duyduk. Ülkemize ve şehrimize büyük sevinç yaşattılar. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda başarılarının devamı gelecektir" dedi.