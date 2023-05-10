Şampiyonluk kupası merhum Samsunsporluların mezarında

Lig'in en erken şampiyon olan takımı olan Samsunspor, şampiyonluk kupasını hayatını kaybeden Samsunsporluların mezarına götürdü.

7 Mayıs Pazar günü görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını alan Samsunspor, Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcular ve taraftarlar ile şampiyonluk kupasını vefat eden eski başkanlar, yöneticiler ve taraftarların kabrine götürüldü.

İlk olarak Kıranköy mezarlığına giden kırmızı-beyazlar, burada Başkan Yüksel Yıldırım'ın babası Garip Yıldırım ve kardeşi Mehmet Yıldırım, Başkan Vekili Mustafa Kemal Erkanat ve eski yöneticilerden Ali Alanyurt ile Recep Hun, takım otobüsü sürücüsü Asım Özkan ve taraftar Osman Volkan Bingül'ün mezarını ziyaret etti. Ardından Derecik Mezarlığında Efe Aksakal, Çatalarmut Mezarlığında Rukiye Yılmaz (Şirin Ana) ziyaret edildi.

Öğleden sonraki programda Asri Mezarlıkta eski başkanlardan Fehmi Sağlamer, Fevzi Tombuloğlu, Arslan Çınar, Emin Kar ile eski yöneticilerden İhsan Kalkavan, Tarık Kaptan, Tarık Darende ve Yüksel Özan ziyaret edildi. Son olarak Dikbıyık Mezarlığında Mehmet Soykan ve Çarşamba Göğceli mezarlığında eski başkanlardan Hasbi Menteşoğlu, Bülent Semizoğlu ve taraftar Emre Uyanıkoğlu'nun mezarları ziyaret edilerek dualar eşliğinde bugünkü program sona erdi.