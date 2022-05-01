İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar

Samsun’da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.


Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Samsun'da ise kutlama yapmak için sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar karşı karşıya geldi. Özellikle Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahil mevkiinde yaşanan gerginlik sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Sahile çıkan her yola polis ekibi yerleştirildi.


Şehrin farklı noktalarında da gerginlikler yaşandı. Samsunspor taraflarını polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.