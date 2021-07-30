Samsun 1 günde 55 bin 555 aşı hedefine adım adım yaklaşıyor

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan 'Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyasına saat 20.20 itibariyle 46 bin 46 kişi destek verdi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan 'Hedef 1 Günde 55.555 Aşı' kampanyası sabah saatlerinde başlamıştı. Samsun'un aşı kategorisinde mavi renge ulaşması için yürütülen kampanyaya destek sürüyor. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hedef 1 Günde 55555 Aşı' sloganıyla başlattığımız aşı kampanyasında bu saat itibariyle tüm ilçelerimizden 46 bin 46 hemşehrimiz aşı yaptırdı. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, desteğinizle gün sonunda 55 bin 555 hedefimizi de aşacağımıza inanıyoruz" denildi.