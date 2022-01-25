Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun altı 'spor lisesi' oluyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun altına ‘spor lisesi' açılacak.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsunspor stadyumunun altında bulunan ve kullanılmayan alanların değerlendirilmesi maksadıyla başlatmış olduğu çalışmaların meyvesini almaya başladı. Samsunspor stadının altında bulunan alanların değerlendirilerek yeni ve farklı bir yaşam alanı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürüten Başkan Togar, stadın altındaki alanlara spor lisesi yapılacağı müjdesini verdi.

Samsunspor stadyumunun altı spor lisesi olacak

Uzun zamandır Samsunspor stadyumunun altındaki kullanılmayan alanların değerlendirilebilmesi için projeler ve planlamalar yaptıklarına vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Samsunspor stadyumumuz çok güzel planlanarak inşa edilmiş. Altına farklı amaçlarla kullanılabilmesi için yerler yapılmış. Bizlerde stadın altında onlarca kullanılmayı ve değerlendirilmeyi bekleyen alanların yararlı bir şekilde kullanılmasını hedefledik. Kısa zamanda gerekli temaslar sonrasında bu boş kullanılmayan alanların değerlendirilmesi için güzel bir çalışma hazırladık. Artık son aşamaya yani uygulama aşamasına adım adım geliyoruz” dedi.

Spor lisesi için görüşmeler tamam

Tekkeköy'e spor lisesi yapılabilmesi için resmi görüşmelerin tamamlandığına dikkat çeken Başkan Togar, “Geçen hafta içinde başkentte bir dizi ziyaretler ve görüşmeler yaptık. Son derece yoğun ve bereketli geçen bakanlıklar programlarımız kapsamında önceki dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, Milletvekillerimiz Fuat köktaş, Orhan Kırcalı önderliğinde değerli Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Belediye Başkanımız Hamit Kılıç ve Bafra Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'i Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Uzun zamandır Samsunspor'umuzun ilçemizde yer alan stadının altına yapımını planladığımız spor lisesi hakkında kendisine bilgiler aktardık. Projemizi olumlu karşılayan ve hayata geçirilmesi ve en kısa zamanda yapımına başlanması talimatını veren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e ilçemiz ve şehrimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlıklardaki görüşmelerimizin ardından il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il ve ilçe gençlik spor müdürlerimiz ve diğer resmi kurum ve kuruluşların müdürleri ile bir araya gelerek süreci başlattık. Böylelikle stadımızın altındaki kullanılmayan boş alanlar kullanılır hale getirilerek tesisleriyle öğrencisi ile eğitimi ile 24 saat yaşayan bir yaşam alanı haline dönüşecek. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.