Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

“Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sempozyumu” Atakum ilçesinde bir otelde yapıldı. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Grup iş birliğiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İş Sağlığı Şube Müdürü Dr. Adem Çağlayan, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bakanlık temsilcileri, 81 ilden sağlık müdürleri ve çalışan sağlığı birim sorumluları, üniversite rektörleri ve özel sektörden çalışanlar katıldığı sempozyumda konuşan Selami Duman, çalışanların sağlığının korunup geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını mecburi hale getirdiğini belirtti. Duman, “İSG kapsamında verilen sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu alanda verilen sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olması hem çalışanlarımız ve işverenlerimiz, hem de devletimiz açısından oldukça önemlidir. Çalışanlar açısından birincil olarak kendi sağlıkları korunmuş olacaktır. Her bir çalışanımız ya bir evlat ya bir anne ya bir baba ya bir kardeş veya daha üst pencereden baktığımızda bu ülkenin bir evladıdır. Bu yönüyle her bir vatandaşımızın sağlığının korunmasını önemseyen devletimiz elbette çalışanlarımızın da sağlığını önemsemekte ve bu alanda bir dizi mevzuat çıkarmış bulunmaktadır” diye konuştu.

"Meslek hastalıklarının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Uzmanlaşmış çalışanın sağlığını koruyarak, olası meslek hastalıklarından ve iş kazalarından kaynaklanabilecek iş gücü kaybının önüne geçileceğini aktaran Halk Sağlığı Daire Başkanı Selami Duman, “Devletimiz tarafından bakıldığında ise koruyucu ve önleyici kapsamda verilen çalışan sağlığı hizmetleriyle meslek hastalıkları oluşmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede tedavi maliyetlerinin de önüne geçilmiş olacaktır. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde İŞG hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İŞG alanında gerekli yasal düzenlemelerle alınması gereken bir dizi önlemler sıralanmış iken bu alanda yapılan çalışmalarla da ciddi farkındalıklar oluşmakta ve tüm paydaşlar bir araya gelerek çeşitli istişarelerde bulunma fırsatı yakalanmaktadır” şeklinde konuştu.

Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise konuşmasında, “Bilindiği üzere ülkemizde 2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren geçen zaman içerisinde kamuda ve 10'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 3 defa ertelemeye giden 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 7'nci ve 8'inci maddeleri 2013 yılından itibaren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde eksiksiz bir şekilde işyeri hekimlerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer sağlık personellerimizin çalışmalarıyla devam etmiş ve geçen yıllar neticesinde kendi risk 3 nafizini kendisi yapan, tüm personellerimizin sağlık gözetimlerini kendi işyeri hekimleriyle gerçekleştiren, yılık eğitim takvimi bulunan, işyeri ölçün' ve analizlerini koordine eden ve ilimiz nezdinde bir çok özel ve kamu binaların aktif olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren 125 işyeri hekimi (13 aktif) 33 iş güvenliği uzmanı (17 aktif) 87 diğer sağlık personeli ile (19 aktif) güçlü ve kocaman bir ekip haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Program konuşmalarda devam etti.