Samsun 55,6 vaka ile 55. sırada

sıraya kadar geriledi.

Son bir haftada en fazla vaka düşüşü gösteren 4. il olan Samsun için Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bu noktaya gelene kadar zoru başardık. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında sıramız geldiyse aşımızı mutlaka yaptırmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Bu vaka haritasına göre Samsun 100 binde 55,6 vaka oranıyla 55. sıraya kadar geriledi. Vali Dağlı ise vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Kademeli normalleşme döneminde göstermiş olduğunuz hassasiyetle elde edilen bu rakamların bir neticesi olarak da kısıtlamaların sosyal hayatımız üzerindeki etkisi bugün itibariyle biraz daha azaldı. Evet, bu noktaya gelene kadar zoru başardık ama bunu kalıcı hale getirmek ve nihayetinde bu salgından tamamen kurtulmak için kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeli, sıramız geldiyse aşımızı mutlaka yaptırmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korona virüsle mücadele konusunda kararlı olacağınıza inanıyor, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.