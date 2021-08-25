Samsun AB Bilgi Merkezi'nden farkındalık videosu

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, ‘Koruyup Kolla Aşkla' farkındalık kampanyası çerçevesinde, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan video filmi sosyal medya kanallarında yayınlandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde 1997 yılından beri çalışmalarını sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor. Son olarak, ‘Koruyup Kolla Aşkla' farkındalık kampanyası çerçevesinde, iklim değişikliğine dikkati çekmek ve çocuklarla çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir video film hazırladı. Çocuklarla birlikte hazırlanan kısa video film, Samsun TSO ve Samsun AB Bilgi Merkezi'nin sosyal medya kanallarında yayınlanarak, üyelerle buluştu.

Kısa film sosyal medya kanallarında

Samsun AB Bilgi Merkezi'nin Türkiye'de faaliyette olan 19 Bilgi Merkezinden biri olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun AB Bilgi Merkezi, bölgesel ve küresel gündemin bilincinde olarak çocuklar, gençler, kadınlar gibi toplumun farklı kesimleri ile dikkat çekici etkinlikler düzenleyerek; yerelde farkındalığı artırmaya çalışmakta. Farkındalık çalışmamızın son ayağı ‘Koruyup Kolla Aşkla' kampanyamız çerçevesinde hazırlanan ve Odamız ile Samsun AB Bilgi Merkezi sosyal medya kanallarında yayınlanan video filmimizdir” dedi.

Amaç, küçük yaşta çevre bilinci oluşturmak

Konuşmasında, iklim değişikliklerinden dolayı dünyanın dört bir yanında yaşanan yıkımlara, afetlere işaret eden Başkan Murzioğlu, “Artık iklim değişmekte ve artık dünyamızı yıkıcı etkilerle zorlamaktadır. Bilindiği üzere iklim değişikliğinin çevreye etkileri ile mücadele ve çevrenin korunması bu yüzyılda insanlığın önündeki en büyük zorluklar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bir çocuğun çevreye karşı sorumluluk hissetmesi için doğayı sevmesi gerekir. Sevmesi için bitkileri koklaması, dokunması, toprakla oynaması, hayvanları izlemesi, doğayı deneyimlemesi gerekir. Bu ona, çevreye ait olduğu ve çevrenin parçası olduğunu hatırlatır ve ileride kendini ait hissettiği yerin temiz tutulmasına ve korunmasına özen gösterir. Hükümetler büyük değişiklikler yapmak zorunda ama bireylerin de üzerlerine düşen görevler mevcut. Küçük yaşlardan itibaren oluşmuş çevre bilinci ile farkındalık sahibi bireyler olarak, hep birlikte, çevremizi aşkla koruyup kollayacağız. Bu amaç doğrultusunda biz de bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Filmin hazırlanmasında emeği geçen MAD School öğretmenleri ve öğrencilerine, özgün müzik için müzik öğretmeni Yasin Murat Sütçü'ye ve şarkıyı seslendiren Cansu Oktay'a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.