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Samsun açıklarında korkutan 2 deprem

Samsun açıklarında Karadeniz’de 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından bugün 11.

Samsun açıklarında Karadeniz'de 3,6 ve 3,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından bugün 11.36'da Samsun açıklarında Karadeniz'de 10,1 km derinlikte 3,4, saat 11.55'te 8 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.



AFAD tarafından da kaydedilen 11.55'teki Karadeniz - [73.76 km] Çarşamba açıklarındaki depremde derinlik 21,46 km, büyüklük ise 3,4 olarak ölçüldü. Sarsıntılar şehir merkezinde hissedilmedi.


Son zamanlarda Karadeniz'de benzer depremlerin meydana gelmesi endişeye yol açtı.

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