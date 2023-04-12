Samsun adliye personeli 'Mesai Kardeşliği İftarı'nda buluştu

Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl geleneksel hale getirilen Samsun Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Samsun Adliyesi Personellerinin birlikte aynı masada iftar yaptıkları Mesai Kardeşliği İftar Programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Programa Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, mahkeme başkanları, başsavcı vekilleri, hâkimler, cumhuriyet savcıları ve adli personeller katıldı.

İftar programında Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. İftar programında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardandan adli işlemlerin yapılması için Adıyaman ilinde gönüllü olarak görev alan cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili, cumhuriyet savcıları, zabıt katipleri, teknisyen, ve daimi İşçilere deprem bölgesinde yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edilerek, plaket takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a plaketini HSK üyesi Havvanur Yurtsever takdim etti.