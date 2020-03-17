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Samsun Adliyesinde "korona" önlemi

Samsun Adliyesine gelenlere korona virüsüne karşı zorunlu olarak ateşleri ölçülüp ellerine kolonya dökülüyor ve önemli işleri olmayanlar da adliyeye alınmıyor.


Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), korona virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Samsun'da gerekli tedbirler alındı. Samsun Adliyesine giriş ve çıkışlar zemin kattaki tek kapıdan sağlanıyor.


Duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Adliye girişinde polis ve güvenlik görevlileri adliyeye gelen vatandaşlara bilgiler verip duruşmaların ileri tarihe ertelendiğini söyleyip önemli konuların dışında adliyeye kimseyi almıyor. Adliye girişinde ise her gelen vatandaşın ateş ölçer ile ateşi ölçülüp ellerine görevlileri tarafından kolonya dökülüyor.

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