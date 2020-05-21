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Samsun Adliyesi'ne "Fatma Çavuş Anaokulu"

Samsun Adliyesi’nde hizmet verecek olan ’Fatma Çavuş Anaokulu’nun açılış protokolü imzalandı.

Samsun Adliyesi'nde hizmet verecek olan 'Fatma Çavuş Anaokulu'nun açılış protokolü imzalandı.


Samsun Adliyesi Murat Uzun Yerleşkesi'nde 2014 yılından itibaren hizmet veren adliye kreşinin özel bir firma ile sözleşmesi sona erdi. Sözleşmenin sona ermesinin ardından yeni dönem için, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereği kreş, Fatma Çavuş Anaokulu olarak hizmet vermeye başlayacak.



Kılıç ve Esen imzaladı


Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in imzaladığı protokol ile 'Fatma Çavuş Anaokulu'nun kurulumu gerçekleşti. Protokol gereği bağımsız olarak kurulan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu, 01 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetine başlayacak.

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