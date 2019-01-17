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Samsun AFAD, afet ve acil durumlarda toplanma yerlerini ilan etti

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını belirleyerek e-Devlet kapısı alt yapısı üzerinden ilan etti.


Samsun AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İlimiz ilçelerinde, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alış verişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgiler e-Devlet kapısı alt yapısı kullanılarak ilan edilmiştir. Halkımız TC vatandaşlık numarası ile aşağıda yer alan linkten (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama) e-Devlete giriş yaparak afet sonrasında gidebileceği en yakın toplanma alanı hakkında bilgi edinebilmektedir. Toplanma alanına ait işaret ve levhalar, ilgili alanlara belediyeler tarafında yerleştirilmeye başlanılmıştır” denildi.

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