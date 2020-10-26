Samsun Akademi eğitimlerinden 40 bin öğretmen faydalandı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genelinde tek çatı altında toplayan Samsun Akademi' eğitimlerinden 41 bin 600 kişi faydalandı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamındaki Samsun Akademi çatısı altında; Öğretmen Akademi, Öğrenci Akademi, Veli Akademi ve Yönetici Akademi bulunuyor. Atölye, seminer, konferans, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği akademide eğitim faaliyetleri samsunakademi.meb.gov.tr web sitesinde duyuruluyor ve katılımcılar kişisel hesaplarından girerek eğitimlere başvurabiliyor. Her dönem başında ihtiyaç anketi uygulanarak katılımcıların ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetleri belirleniyor ve eğitimlerin bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmasına özen gösteriliyor. Ayrıca katılımcılar web sitesi üzerinden de diledikleri zaman eğitim isteğinde bulunabiliyor. 24 Nisan 2018 tarihinde Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan Samsun Akademi ilk eğitim faaliyeti ile samsunakademi.meb.gov.tr web sitesine; 167 veli, 72 bin öğrenci, 2 bin 82 yönetici, 15 bin 900 öğretmen üye oldu. Ayrıca Samsun dışından Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 3 bin 660 öğretmen de siteye üye olarak eğitimlere katılma talebinde bulundu.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında kurulduğu günden bu zamana kadar Samsun Akademi web sitesi üzerinden bin 175 eğitim faaliyeti düzenlenirken bu eğitimlerde 382 eğitmen görev aldı ve bu faaliyetlere 41 bin 600 katılım oldu. Düzenlenen eğitimlerde en çok talep konular, zekâ oyunları, robotik kodlama, sanat, AB projeleri, STEM, Web 2.0 araçları, spor, oyun temelli eğitim ve öğretmenlik meslek bilgisi oldu. Günümüze kadar Samsun Akademi'de gerçekleştirilen bin 175 eğitimden 1052'si (yüzde 90'ı) mesai saatleri dışında gerçekleştirildi. Bu veri öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerine mesai kavramı gözetmeksizin katıldığını gösteriyor.

Samsun Akademi projesi öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yenilikçi bir bakış açısı sunuyor. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Belgesi'nde bulunan “Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki· gelişimleri· yeniden yapılandırılması” hedefine ulaşılmasına da önemli katkılar sunuyor. Samsun Akademi projesinin getirdiği en önemli yenilik ise il genelindeki eğitim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir web sitesi üzerinden duyurusunun yapılması ve kolayca başvuru yapılması. Bunun yanında öğretmenler bu eğitimlere tamamen gönüllü katılıyor.

Samsun Akademi'de MEB 2023 Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda eğitimler düzenlenmesine hassasiyet gösteriliyor. Örneğin Vizyon Belgesi'nde bulunan; özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi· artırılması hedefine ulaşmak için öğretmenlere yönelik 19 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 872 öğretmen katıldı. Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanması hedefine için Erasmus+ ve eTwinning projeleri önemli kaynaklardır. Öğretmenlerin öğrencilerini bu kaynaklardan yararlandırabilmesi için öğretmenlere yönelik AB Projeleri ve eTwinning projeleri konusunda 87 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu kurslara 3 bin 177 öğretmen katıldı. “Dijital becerilerin gelişmesi· için içerik geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılması” hedefine ulaşmak için 142 kurs düzenlendi. Bu kurslara 6 bin 038 öğretmen katıldı. “Erken Çocukluk Eğitim Hizmeti· Yaygınlaştırılması ”hedefine ulaşmak için 16 kurs düzenlendi. Bu kurslara 972 öğretmen katıldı. “Yenilikçi· uygulamalara imkân sağlanması" hedefine ulaşmak için öğretmenlerin yenilikçi uygulamalarını, iyi örneklerini paylaştığı "Öğretmen Paylaşım Günleri ve İyi Örnekler Sunumları" organize edildi. 40 öğretmenin paylaşımda bulunduğu bu organizasyonlara 600 öğretmen katıldı. “Akademik bilginin beceriye dönüşmesi· sağlanması" hedefine ulaşmak için STEM Eğitimi, Tasarım ve Beceri Atölyeleri; önemli araçlardır. Tasarım ve Beceri Atölyelerinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik ve STEM Eğitimi ile ilgili öğretmenlere yönelik 110 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu eğitim faaliyetlerine 2 bin 841 öğretmen katıldı. 20 kurs düzenlendi. Bu kurslara 337 öğretmen katıldı. Samsun Akademi eğitimleri pandemi döneminde de uzaktan eğitim ile devam ediyor.