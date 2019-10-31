Samsun Anakent, Elbistan'a hazırlanıyor

Ligi'nde mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, ligin 4. haftasında karşılaşacağı Kahramanmaraş Elbistan maçına hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Ligi B Grubu'nun en iddialı takımlarından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, lige mağlubiyetle başlasa da son iki haftada aldığı galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldürüyor. Ligin 5. sırasında yer alan Anakent, performansıyla göz dolduruyor.

B Grubu takımlarından 9. sıradaki Kahramanmaraş Elbistan kendi evinde karşılaşacak olan Anakent Spor Kulübü Voleybol Takımı, maç hazırlıklarını Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda sürdürüyor. Karşılaşmadan galip ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Anakentspor Kulübü, Başantrenör Taşkın Taşkıran öncülüğünde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarına devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü-Kahramanmaraş Elbistanspor Bayan Voleybol Takımı arasındaki 4. hafta müsabakası, 3 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakaya Anakent Spor Kulübü'nün kaptan Bahar Ekinci, Zehra Tönge, Dilara Yılmaz, Zehra Coşkunsu, Berrak Deniz Kakaşçı, Gülcan Akyıldız, Gülbahar Karagöz, Bahar Ekinci (Kaptan), Maedeh Borhani Esfahani (İran Kadın Milli Takım Kaptanı), Duygunur Doğan, Aslı Türker, Azra Çilez ve Hilal Duyar'dan oluşan 12 kişilik kadroyla çıkacak.

Sporcular, galibiyet serisini üçe çıkarmak için büyük mücadele sergileyecek.