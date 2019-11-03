Samsun Anakent seriye bağladı

Ligi takımlarından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, misafir ettiği Kahramanmaraş Elbistan'ı 3-1 yendi. Üst üste üçüncü galibiyetini alan bayan voleybol takımı, puanını 9'a çıkardı.

2019-2020 Türkiye Voleybol Federasyonu Ligi B Grubu'nun istikrarlı kulüplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, Kahramanmaraş Elbistanspor Bayan Voleybol Takımı'nı ağırladı. 6 puanla 5. sırada yer alan Anakent Spor Kulübü ile 3 puana sahip 10. sıradaki Elbistanspor Bayan Voleybol Takımı arasındaki 4. hafta müsabakası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakayı ev sahibi ekip, 25-13, 25-23, 25-27 ve 25-18'lik skorlarla konuk ekibi 3-1 mağlup etti.

Üst sıralara yükselme bakımından önemli bir galibiyet elde eden ev sahibi kulüp, arda arda aldığı 3. galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.