Samsun aşılamada 'sarı' renge yaklaştı

Samsun aşılama oranında yüzde 63,6 ile ‘turuncu' rengini korurken, sarı renge ise yüzde 1,4 kaldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü aşılama oranı rakamlarını paylaştı. Aşılama oranında Samsun'a sınırı bulunan Sinop, Çorum, Amasya ve Ordu aşılama oranında ‘sarı' kategoride yer alırken, Samsun ise Orta Karadeniz'de aşılamada ‘turuncu' kategoride yer alan tek il oldu.

Karadeniz'e sahili bulunan illerden aşılama oranı turuncu kategoride yer alan sadece 3 il bulunuyor. Trabzon (yüzde 62,6), Rize (yüzde 62,1) ve Samsun (63,6). Karadeniz sahil kısmında bulunan illerden Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu, Giresun ve Artvin ise aşılamada sarı kategoride yer alarak mavi kategoriye en yakın il oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerden aşılamada Artvin (yüzde 67,2), Giresun (yüzde 67,4), Ordu (yüzde 68,8), Amasya (yüzde 72,9), Çorum (yüzde 66,1), Sinop (yüzde 67,5), Kastamonu (yüzde 65,2), Bartın (yüzde 69,6), Zonguldak (yüzde 66,6) ve Bolu (yüzde 68) sarı kategoride yer alarak mavi renge en çok yaklaşan iller oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde aşılamada turuncu kategoride yer alan iller ise şunlar:

Rize (yüzde 62,1), Trabzon (yüzde 62,6), Tokat (yüzde 62,9), Samsun (yüzde 63,6), Karabük (yüzde 62,8) ve Düzce (yüzde 60,7).

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 il içerisinde aşılamada mavi veya kırmızı kategoride yer alan bir il bulunmuyor.

Öte yandan aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüze 61,56, ikinci doz ortalaması yüzde 29.00 ve 1., 2., 3, doz aşı toplamı da 59 milyon 471 bin 472 oldu.