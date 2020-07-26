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Samsun Atakum sahilde hafta sonu yoğunluğu

Güzel havayı fırsat bilen Samsunlu vatandaşlar kendinlerini park, bahçe ve sahillere attı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Samsunlular sıcak havanın tadını çıkarıyor. Termometreleri 30 dereceyi gösterdiği hafta sonunda denize girerek serinleyen vatandaşlar Atakum sahilinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ömürevleri ve İncesu mevkisinde yoğunlaşan vatandaşlar evde kaldıkları günlerde sıkıldıklarını yeni normalleşme süreci ile birlikte biraz olsun hava aldıklarını söylediler.



Boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar görevde


Karadeniz yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı yoğun mesai harcaya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar çalıştıkları süre boyunca gözetleme yapıyor. Denizde belirlenen güvenlik şeridi aşan vatandaşlar görevli cankurtaranlar tarafından uyarılıyor.


Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz Pazartesi günü hava 22 - 29 derece parçalı bulutlu, Salı 22 ile 27 derece arasında gök gürültülü ve sağanak yağışlı, Çarşamba günü ise 23 ile 28 derece arasında gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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