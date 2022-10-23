Samsun Atatürk Bulvarı'nda hız limiti yükseltilecek

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Bulvarı'nda hız koridorları oluşturulacağını ve hız limitinin 82 kilometreye yükseltileceğini söyledi.

SBB Başkanı Mustafa Demir, canlı yayında konuk olduğu programda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği başta olmak üzere Samsun'un ulaşımında yapılan projeleri anlattı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nde trafikte elde edilen rahatlamanın yüzde 84 olduğunu kaydetti. Büyükşehir'e ait tüm yollara bu projeyi yaygınlaştıracaklarını belirten Demir, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ile Atatürk Bulvarı hakkında görüştüklerini, hız koridoru oluşturulacağını ve hız limitinin 82 kilometreye çıkarılacağını söyledi.

“Trafiği en güvenli hale getirmeyi arzuluyoruz”

Demir, “Şu anda 100 kavşağın geometrisini değiştirdik. 66 kavşağı da adaptif hale getirdik. İhtiyaca göre tüm kavşaklarda bunu yaygınlaştıracağız. En önemli hedeflerimizden biri de güvenlik. Emniyet kayıtlarına baktığımızda bizim beklediğimizin çok üzerinde, 4 kat daha güvenli hale geldi. Samsun'da tüm vatandaşlarımız açısından trafiği en güvenli hale getirmeyi arzuluyoruz. Şu anda bu uygulamayla ilave edeceğimiz alanlarla Samsun'daki insanlarımızın can güvenliğini Türkiye'de en iyi noktaya yerleştirmeyi hedefliyoruz. Artık bize anlatılan Avrupa'daki trafik güvenliği sisteminin ötesine geçen bir uygulamayı Samsun'a kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Demir, Elektronik Denetleme Sisteminin Emniyet Müdürlüğü'nün yönetiminde olduğunu kaydetti. Demir, “Bizim akıllı kavşaklarda ekstra radar, hız ölçümü gibi bir sistem olmayacak. İçişleri Bakanlığında projeyi onaylatırken bu konuda anlaştık. Ayrıca Atatürk Bulvarı'nda hız koridorları oluşacak. Emniyet Müdürlüğümüzle görüştük. Atatürk Bulvarı'nda hız limiti 70 kilometreden 82 kilometreye çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarındaki Kavşağı da bu sisteme dahil ettiğimizde orada da şu an 70 kilometre olan hız sınırını 82 kilometreye çıkaracağız. Böylece anlık radarlarda kalkmış oluyor. Bu sistem kurallara uyan hiçbir vatandaşımıza dezavantaj oluşturmuyor, aksine avantaj oluşturuyor” şeklinde konuştu.