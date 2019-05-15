Samsun "ay-yıldız"

Samsun merkezde bulunan AVM'de yapılan "ay-yıldızlı" ışıklandırmalar vatandaşların ilgi odağı oldu. Caddeden geçen vatandaşlar, ay-yıldızlı ışıklandırmanın önünden fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.

Bulvar AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak tasarlanan ışıklı dekorlar, alışveriş merkezinin Gazi Caddesi girişi üzerine Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldız, dev büyüklükte ve özel bir kurgu ile konumlandırıldı. Tüm Samsunlulara bayram coşkusunu yaşatan ve milli duygulara dokunan ışıklı dekorlar, AVM ziyaretçilerine büyük bir sürpriz yaşattı. Meydan alanında bulunan cam kabine uygulanan ışıklı Türk bayrağı çalışması da AVM içerisinde en dikkat çeken süslemeler arasında yer alıyor.

Özellikle akşam saatlerinde güzel bir görsel oluşturan ay-yıldızlı ışıklandırma, vatandaşların dikkatini oldukça çekiyor. Işıklandırmanın oraya gelen vatandaşlar, ay-yıldız ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor ve selfie yapıyor.

Öte yandan Bulvar AVM 19 Mayıs 100. Yıl Etkinlikleri, konserler, sergiler, sürpriz etkinlikler, ve görsel şovlar ile devam ediyor. AVM meydanında Türkiye'de ilk kez gösterilecek görseller de sergilenecek.