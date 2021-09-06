Samsun Bafra'da okul servislerine sıkı denetim

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte denetimlerde artırıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve asayiş ekipleri Bafra ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda servis araçlarını kontrol ederek, sürücülere trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Çakmak, şoförlere hitaben yaptığı bilgilendirmede, “Önceliğimiz elbetteki trafik olacak. Ancak şu anda korona virüs salgını dolayısıyla daha fazla tedbirler almamız lazım. Onun için araçlarımızda mutlaka dezenfektan, maske, yazı bulunmalı. Her öğrenci bir koltukta oturmalı. Sizler de o listeleri ön tarafa asacaksınız. Astıktan sonra hem öğrencileri koruyacağız hem sizleri koruyacağız hem de aileleri koruyacağız. Korona virüsle ilgili her türlü tedbirleri alacağız ve uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Okul çıkışında jandarma ekipleri, araçlarına bindirilen öğrencilere kemerlerini takma konusunda yardımcı oldu. Okul bölgelerindeki tedbirlerin ve servis denetimlerinin yıl boyu devam edeceği belirtildi.