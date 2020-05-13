Samsun barajlarının doluluk oranı yüzde 69,9

Samsun'daki barajların doluluk oranı 13 Mayıs 2019'da yüzde 75,8 olurken, 13 Mayıs 2020 itibarıyla ise yüzde 69,9 oranına geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da bulunan 7 barajın doluluk oranları hakkında bilgi verildi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı verilere göre Samsun'da bulunan Hasan Uğurlu Barajı, Çakmak Barajı, Altınkaya Barajı ve Derbent Barajı'nın geçen yıl Mayıs ayındaki doluluk oranında bu yıl Mayıs ayına göre düşüş yaşandı. Suat Uğurlu ve Ladik Gölü Barajı'nın doluluk oranında da geçen yılın Mayıs ayına göre artış oldu. Vezirköprü Barajının doluluk oranı ise geçen sene Mayıs ayı ile aynı oldu.

Verilere göre mayıs ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda genel toplamda 2019 yılı Mayıs ayı ile 2020 yılı Mayıs ayı arasında yüzde 6,9'luk bir düşüş gözlemlendi. Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nın 2019 yılı Mayıs doluluk oranı yüzde 2,1 düşerek yüzde 89,7 seviyesinden 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla yüzde 87,6 seviyesine geriledi.

Yeşilırmak Havzası barajlarındaki son durum

Yeşilırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı'nın 2019 Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 81,2 seviyesinden 2020 Mayıs ayında yüzde 74,2 seviyesine geriledi. Suat Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 95,1 seviyesinden 2020 Mayıs ayında yüzde 95,6 seviyesine yükseldi. Çakmak Barajı'nın aktif doluluk oranı Mayıs 2019'da yüzde 89,7 olurken, 2020 Mayıs ayında ise yüzde 87,6'ya düştü. Ladik Gölü'nün de Mayıs 2019'da yüzde 93,6 olan doluluk oranı, Mayıs 2020'de yüzde 99,4'e yükseldi.

Kızılırmak Havzası barajlarındaki son durum

Kızılırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Altınkaya Barajı'nın 2019 Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 73,2'den 2020 Mayıs ayında yüzde 66,9'a düştü. Derbent Barajı'nın doluluk oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 89,4 olurken, Mayıs 2020'de yüzde 87,6'ya yükseldi. Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 100 olurken, Mayıs 2020'de de yine yüzde 100 oldu.