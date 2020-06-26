Samsun barajlarının doluluk oranı yüzde 70,25

Samsun'daki barajların doluluk oranı 26 Haziran 2019'da yüzde 74,73 olurken, 26 Haziran 2020 itibarıyla ise yüzde 70,25 oranına geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden Samsun'da bulunan 7 barajın doluluk oranları hakkında bilgi alındı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı verilere göre Samsun'da bulunan Hasan Uğurlu Barajı, Çakmak Barajı, Ladik Gölü, Altınkaya Barajı, Vezirköprü Barajı ve Derbent Barajı'nın geçen yıl haziran ayındaki doluluk oranında bu yıl haziran ayına göre düşüş yaşandı. Suat Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı ise geçen seneyle aynı doluluk oranında kalarak, doluluk oranı düşmeyen tek baraj oldu.

Verilere göre haziran ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda genel toplamda 2019 yılı Haziran ayı ile 2020 yılı Haziran ayı arasında yüzde 4,48'lik bir düşüş gözlemlendi. Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nın 2019 yılı Haziran ayı doluluk oranı yüzde 1,93 düşerek yüzde 87,86 seviyesinden 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 85,93 seviyesine geriledi.

Yeşilırmak Havzası barajlarındaki son durum

Yeşilırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı'nın 2019 Haziran ayı doluluk oranı yüzde 89,39 seviyesinden 2020 Haziran ayında yüzde 84,35 seviyesine geriledi. Suat Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı 2019 Haziran ayında yüzde 94,76 seviyesinde iken 2020 Haziran ayında da aynı seviyede kaldı. Çakmak Barajı'nın doluluk oranı Haziran 2019'da yüzde 87,86 olurken, 2020 Haziran ayında ise yüzde 85,93'e düştü. Ladik Gölü'nün de Haziran 2019'da yüzde 93,31 olan doluluk oranı, Haziran 2020'de yüzde 79'a geriledi.

Kızılırmak Havzası barajlarındaki son durum

Kızılırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Altınkaya Barajı'nın 2019 Haziran ayı doluluk oranı yüzde 70,17'den 2020 Haziran ayında yüzde 65,67'ye düştü. Derbent Barajı'nın doluluk oranı 2019 Haziran ayında yüzde 95,20 olurken, Haziran 2020'de yüzde 90,82'ye geriledi. Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı 2019 Haziran ayında yüzde 98,10 olurken, Haziran 2020'de yüzde 95,73'e düştü.