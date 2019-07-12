Samsun Barosu Onur Meclisi Başkanı seçildi

Arif Yılmaz Üney seçildi.

23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Samsun Barosu Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren Samsun Barosu Meclis Kurul ve Komisyonları İç Yönetmeliği'nin 15/4-5 maddeleri uyarınca ‘Samsun Barosu Onur Meclisi'nin ilk toplantısı ile Onur Meclisi Yönetim Kurulu oluşturuldu.

“İstişareler ve değerlendirmeler yapılacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Barosu Başkanı Keram Gürbüz, Onur Meclisinin amacını anlatarak, “Onur Meclisi, belli bir jenerasyonun ve kıdemin üzerindeki meslektaşlarımızın bir araya gelmesinin yanı sıra Samsun Barosu Yönetim Kurulunun ve diğer seçilmiş kurullarının faaliyetleriyle ilgili istişare anlamda değerlendirmelerin yapılacağı, tavsiye kararlarının alınacağı ve meclis üyelerinin 3'te 1'inin diledikleri zaman yine o yönetim kurulunda olağanüstü olarak ta toplantıya çağrılabileceği bir meclistir” dedi.

Gürbüz'ün konuşmasının ardından Onur Meclisi Yönetim Kurulu oluşturuldu. TBB delegelerinin ve Samsun Barosu üyelerin oylarıyla Arif Yılmaz Üney seçildi. Başkan Yardımcısı olarak Av. Adnan Aydın ve Sekreter olarak ta Av. Neşe Deniz seçildi.

Seçilmesinin ardından konuşan Üney, bu onurlu görevi onurlu bir şekilde sürdüreceğini söyledi. Onur Meclisi Yönetim Kurulunun belirlenmesinin ardından 2019 yılı Temmuz toplantısı gerçekleştirildi.