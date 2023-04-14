Samsun Batı Çevre Yolu 2023'te ihale edilecek

ve 3. etap planlarının ardından 2023 yılında Batı Çevre Yolu'nu ihale edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı karar toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. 57 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste ilgili komisyonlardan havale edilen 11 gündem maddesi oy çokluğu ile 46 gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

"Yeni sezonda büyük başarılar bekliyoruz”

Meclise geçmeden önce açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsunspor 11 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükseldi. Şehrimiz için güzel bir motivasyon oldu. Teknik heyeti, futbolcularımızı, başkanımızı, taraftarlarımızı ve Samsunlu halkımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2023-2024 sezonunda Samsunspor'umuzdan daha büyük başarılar bekliyoruz” dedi.

“Planlar Batı Çevre Yolu'nu 2023'te ihale etmek için”

Atakum ilçesinde imar planlarının yeniden düzenlenmesi maddelerinin Batı Çevre Yolu'nu ihale etmek için olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Bu planın özelliklerinden biri Batı Çevre Yolu'nu acilen 2023 yılında ihale etmeye yönelik. Dolayısıyla düzenli büyükşehir hizmet alanı yapılması. Orman alanlarının imar kanununda ifade edilen alanlara tahsis edilmesinin plan kararı olarak alınmasının sebebi budur. Çok güzel bir plan. İmara açılmaması gereken yerler imara açılmıyor. Süreç devam ediyor. Uygulaması da yapıldı. Vatandaşların büyük bir memnuniyetine konu olacak bir plan" diye konuştu.

Atakum'da uygulama imar planı ve nazım imar planı arasındaki yapılaşma kararı uyumunun sağlanması amacıyla konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili de konuşan Demir, "Doğru olan bir düzenleme yapıyoruz. Aldığımız tüm kararlar problemi çözme noktasında. Alan olarak da 6 kat sınırlaması bir nevi düşük yoğunluğu da karşılıyor. Çok uzun yıllardır mücadelesi olan konu idi bu. Bunu da inşallah Atakum'un gündeminden çıkaracağız. Hem vatandaşımız hem yatırımcılar için en optimum kararı aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bayram tebriki de yapan Başkan Demir, “Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Seçim startı da verildi. Seçimlerin ülkemiz, gelecek nesillerimiz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız tüm kararlar da şehrimiz için hayırlar getirsin. Hizmette 4'üncü yılı bitirdik, 5 yıla başladık. Samsun'da tarihi sayılacak hizmetlere, vizyon projelere ve kararlara hep birlikte imza attık. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Atakum'daki imar planlarını içeren maddeler oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlanırken, ayrıca güneş enerji santrali (GES) yapımında kullanılmak üzere 350 milyon TL kredi kullanım talebi ile devam eden ve başlanacak işler için kullanılması planlanan 500 milyon TL'lik kredi kullanım maddeleri de oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlandı.

Bir sonraki meclis toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak.