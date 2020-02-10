Samsun bembeyaz

Samsun'da cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. 3 gündür etkisini hissettirerek aralıklarla devam eden yağışlar sonrasında kar kalınlığı sahil kesiminde 15 santimetreyi buldu.

Kar yağışı en çok öğrencileri ve çocukları sevindirdi. İl genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Çocuklar kar neşesini doyasıya yaşadı. Birbirleriyle kar topu oynayıp ellerindeki poşetlerle kayak yaptı. Şehirdeki küçük süs havuzları dondu. Ağaçların dalları kar örtüsüyle kaplandı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu. Şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Samsunlunun karla sınavı

Yayalar düşe kalka işe gitmek için yollar döküldü. İşe giden vatandaşlar buz tutan zeminlerde zor anlar yaşadı. Kayıp düşenler ve ayakta durmakta zorluk çeken vatandaşlar gülümseten anlar ortaya çıkardı. Bir vatandaşın karın keyfini pedal çevirerek sürdüğü görüldü. Kayıp düşeceği yönünde uyarılara rağmen bisiklet süren vatandaş kardan bu şekilde büyük keyif aldığını belirtti.

Buz tutan yerlerde belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yürüttü. Esnaf ise kendi çabaları ile iş yerlerinin önlerini açmaya çalıştı. Araç sürücüleri karlı ve buz tutan yollarda hakimiyeti sağlamak için tekerlerine zincir taktı.

Uzun zamandır kara hasret olduklarını belirten Samsunlular, kışın güzelliğinin kar yağışı olduğunu ve doyasıya yaşamak istedikleri belirtirken bir çileye dönüşmemesi için de temennide bulundu.