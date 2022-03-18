Samsun bembeyaz

Samsun'da geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle 109 mahalle yolu ulaşıma kapandı, bir halı saha çöktü.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Samsun'da da kendini gösterdi. Gece saatlerinden beri yağan kar, şehri beyaza bürüdü. Samsun Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verilirken, hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, 15 santimetreyi geçen karda otomobillerini değil, toplu taşıma araçlarını tercih etti. Yüksek kesimlerde oturan vatandaşlar, şehir merkezine inerken karlı yollarda düşmemek için büyük çaba harcadı. Kardan dolayı kayganlaşan yollarda birçok otomobil sürücüsü de kaza yaptı.

Samsun havadan görüntülendi

Bu kış şehir merkezi en yoğun yağışını mart ayında aldı. Karla kaplanan Samsun havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar örtüsünün beyaz gelinlik gibi Samsun'u kaplaması görenlerin beğenisini topladı.

Halı saha çöktü

Kardan, Samsun Adalet Sarayı önünde bulunan halı saha da nasibini aldı. Karın ağırlığını taşıyamayan halı sahanın tel örgüleri yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda halı saha kullanılamaz hale geldi.

Vatandaş memnun

Bu sene Samsun şehir merkezine ilk kez bu denli kar yağdığının altını çizen bir vatandaş, “Kar merkeze tam anlamıyla ilk kez geldi. O yüzden hemen gitmemesini diliyorum. Tramvay kullandığım için işe gelmekte zorluk çekmedim. Sadece işe biraz daha geç geldim” dedi.

“Birkaç kez düşme tehlikesi geçirdik”

Karlı yollarda ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade eden diğer vatandaşlar ise, “Allah'ın bereketi çok güzel yapıyor. Susuz kalmıyoruz. Topraklarımız, coğrafyamız kuraklıktan kurtuluyor. Allah bin bereket versin. Bereket yağıyor diyebiliriz. İşe gelirken karda birkaç kez düşme tehlikesi geçirdik. Onun haricinde karla ilgili bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandılar.

Samsun'da hava sıcaklığı 18 Mart itibarıyla sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, gelecek hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece atması bekleniyor.

Öte yandan Samsun'da şehir merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, Samsun Radar sahasındaki kar kalınlığı 130 santimetre, Çarşamba'daki kar kalınlığı da 56 santimetre olarak ölçüldü.

109 mahalle yolu kapalı

Şehir merkezinde zaman zaman kar yağışı devam ederken, bir yandan da karla mücadele devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışması kapsamında 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası ile sahada çalışıyor. Ayrıca 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel de çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Son verilere göre Samsun'da kapalı olan 109 mahallenin yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre Salıpazarı ve Ayvacık'ta 5, 19 Mayıs'ta 6, Bafra'da 10, Alaçam'da 12, Yakakent'te 4, Kavak'ta 12, İlkadım'da 8, Atakum'da 10, Canik'te 22 ve Tekkeköy'de 15 olmak üzere toplam 109 kapalı mahalle bulunuyor.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.