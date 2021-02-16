İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun beyaz gelinliğini giydi

Samsun’da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü.

Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi.


Samsun'da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde ise 20 cm'ye ulaşan kar kalınlığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Havadan görüntülenen Samsun'da kar güzelliği objektiflere yansıdı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu.


Karla beraber şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.