Samsun beyaz gelinliğini giydi

Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi.

Samsun'da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde ise 20 cm'ye ulaşan kar kalınlığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Havadan görüntülenen Samsun'da kar güzelliği objektiflere yansıdı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu.

Karla beraber şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.