İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun beyaza büründü, poşetini alan sokağa koştu

Samsun’da yağan karı mutlulukla karşılayan çocuklar ve vatandaşlar, poşet ve leğenlerle kaydı.

Samsun'da yağan karı mutlulukla karşılayan çocuklar ve vatandaşlar, poşet ve leğenlerle kaydı.


Samsun'da yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı gece boyunca sürerken, bembeyaz örtüyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Poşetini, leğenini alanlar buz tutan noktalarda kayarak karın keyfini yaşadı.


Kar en çok çocukları sevindirdi. Kadıfekale Mahallesi'nde çocuklar kartopu, kayak gibi çeşitli aktivitelerle eğlendiler. Vitrinlerde kullanılan konu mankeni ile kayan çocuklar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, iki senedir kar yağmasını beklediklerini, bu sene yağan kar ile çok mutlu olduklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.