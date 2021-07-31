Samsun bir günde 50 bin kişiyi aşılayarak rekor kırdı

Samsun'da dün sabah saatlerinde başlayan 'Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyasına 1 günde 50 bin 35 kişi destek verdi. Bu aşılama sayısı ile Samsun kendi rekorunu kırdı.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan 'Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı' kampanyası başlatılmıştı. Samsunlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kampanyaya 50 bin 35 kişi destek verdi. Samsun'un aşı tablosunda mavi renge ulaşması için yürütülen kampanyada hedefe emin adımlarla yaklaşılıyor. Aşı olan vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından #SamsunHEDEF55555AŞI etiketiyle retweet ederek çekilişe katılabiliyor. Çekilişe katılanları ise 400 adet Samsunspor forması, 500 adet lunapark bileti, 200 adet aqua park bileti, 3 adet gitar, kitap gibi hediyeler dağıtılacak.