Samsun "butik çikolata" işine giriyor

"Butik Çikolata Sektörü" konferansında konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas, butik çikolata sektörünün Samsun'da uyuyan bir dev olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından "Butik Çikolata Sektörü" isimli konferans düzenlendi. Konferansa, çikolata sektörünün duayen isimlerinden Hüseyin Kaptan Kın, konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eyüp Elmas, "İlçelerimizde bazı sektörlerde kümelenme çalışmaları yürütüyoruz. Çalıştığımız konulardan bir tanesi butik çikolata imalatı. Biz çikolata konusunu çok yönlü çalışıyoruz. Karadeniz sahilini yılda yaklaşık 100 milyon insan kullanıyor. Ana yol güzergahlarında oluşturacağımız butik işletmelerde, gelip geçen bu insanların 10 milyonunu durdurduğumuzu ve her birine 1 kilogram çikolata sattığımızı düşünürsek bu 1 milyar TL yapar. Hesap ortada. Butik çikolatanın Samsun için uyuyan dev olduğunu düşünüyorum. Bizim buna benzer çalıştığımız 20 sektör var" dedi.

"Samsun deyince Belçika gibi çikolatacılık akla gelse"

Çikolatanın nasıl yapıldığı ve dünyada hangi konumda olduğunu anlatan Hüseyin Kaptan Kın, "Samsun denince 19 Mayıs'ı akla gelir. 19 Mayıs denince akla Samsun gelir. Burada bulunduğum iki gün içinde gönlüm çok arzu etti ki; Samsun deyince Belçika gibi çikolatacılık da akla gelse. Samsun'un çikolata standartları koruyarak butik çikolata şehri olarak anılmasının çok mümkün olduğunu görüyorum. Dünyada 70 ülkede çikolata işiyle uğraşan insanlarla görüştüm. Türkiye çok şeyi başarabilecek ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

Konferansa; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş ile sektör temsilcileri katıldı.