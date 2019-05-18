Samsun 'büyük gün'e hazır

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamalarının en görkemli anları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun büyük güne hazır. Tüm vatandaşlarımızı kutlamalara bekliyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl bağımsızlık meşalesini yaktığı Samsun, yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük 19 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı görkemli kutlamalar için Samsun, tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunlu hemşehrilerimizi Tütün İskelesi'ndeki büyük buluşmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor

Ocak ayından bu yana 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl etkinliklerini sürdüren Samsun, yarın kutlanacak 'büyük gün'e hazır. Şehir bayraklarla adeta kırmızı beyaza boyanırken Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru gibi mekanlar adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 100'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek kutlamalara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından vatandaş katılacak.

Tütün İskelesi'nde tarihi gün

19 Mayıs'ın 100'üncü yıl gururunu yaşayan kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Pazar günü şehrimize teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız, Tütün İskelesi'nde Samsunlulara hitap edecek. Tüm halkımızı saat 13.30'daki bu büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Hazırlıklar ve tedbirler tamam

Dün akşam ilk olarak Mili Mücadele 1919 adlı tiyatral gösteriyi izleyen ve, "Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin vatanını müdafaa için verdiği büyük mücadeleyi, ortaya koyduğu inanılmaz özveriyi anlatan 'Milli Mücadele 1919' adlı tiyatral gösteri bizlere duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatrocu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" açıklamasında bulunan Başkan Mustafa Demir, bugün ise ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle kutlamaların yapılacağı Tütün İskelesi'ndeki hazırlıkları ve alınan tedbirleri inceledi.