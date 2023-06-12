Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ilk toplantısında görüşülen 53 maddeden 3'ü karara bağlanırken, diğer 50 madde ise komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 52 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere 53 maddenin görüşüldüğü toplantıda Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere toplam 40 adet taşıt ve iş makinesi alımı için 160 milyon TL kredi kullanım talebi maddesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanmak üzere 2 adet seyahat otobüsü, 4 adet otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere toplam 10 araç alım için kullanılacak 30 milyon TL'lik kredi kullanım maddeleri ile T Cetveline işlenmesi maddeleri önce komisyonda sonra da mecliste görüşülerek karara bağlandı. Diğer 50 madde ise daha geniş görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda ayrıca İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Alper, partisinden istifa ederek bundan sonraki görevine ‘bağımsız meclis üyesi' olarak devam edeceğini ifade etti. CHP Grubu da mecliste gündeme alınması için “Atakum sahilindeki bisiklet yolunun kullanılmasına ve emniyet tedbirlerinin alınmasına dair belediye meclisinde karar alınması” ek gündem maddesi talebi ise oy çokluğu ile reddedildi. Başkanvekili Nihat Soğuk, bu konu hakkında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yaptığı ve sona geldiğini ifade etti.

Bugün görüşülmeyen 50 madde ilgili komisyonlarda tartışıldıktan sonra tekrar meclise havale edilip, karara bağlanacak.