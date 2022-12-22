Samsun Büyükşehir Belediyesi 904 km yol yaptı

2024 yılına altyapı sorunu kalmayan bir Samsun olarak gireceklerinin altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve modern hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 904 kilometresi 2022 yılında olmak üzere 3,5 yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptı. 2023 hedefi ise 967 kilometre olarak belirlendi. Belediye 3,5 yılda yaptığı 3 bin 695 kilometre yolun 1581 kilometresini A tipi sathi kaplama, 1348 kilometresini B tipi sathi kaplama, 487 kilometresini beton, 279 kilometresini de BSK yaparak vatandaşları daha konforlu ulaşımla tanıştırdı.

3,5 yılda 1277 kilometre de yol genişletme çalışmasına imza atan belediye, tüm bu hizmetleri kendi ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdi. 4 beton santrali, 9 taş ocağı ve konkasör tesisleri ile maliyet konusunda da tasarruf sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Daha çok yol, daha az maliyet”

Yol çalışmalarını ihale yöntemine göre 4'te 1 fiyatına gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “3,5 yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptık. Bunu yaparken maliyeti düşürerek yaptık. Malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Hem daha hızlı ilerliyor süreç hem de ihale yöntemine göre 4'te 1 fiyatına daha ucuza mal ediyoruz. Samsun'un sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.