Samsun Büyükşehir Belediyesi kayaları sanat eserine dönüştürüyor

10 ayda 14 milyon TL ciroya ulaşarak önemli başarıya imza atan belediyenin satışının yüzde 20'sini ihracat oluşturuyor.

Kaldırım ve parke taş ihtiyacını karşılamak için Sarıışık Mahallesi adalar mevkiinde 20 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi granit, andezit, bazalt ve mermer gibi doğal kayalardan taş sanat eserleri üretiyor. Büyük bir sanat atölyesine dönüşen tesis, günden güne gelişerek farklı tasarımlarla ürün çeşitliliğini artırıyor. Şehrin estetiğine katkı sağlayan tesiste üretilen sanatsal esere ve şehir mobilyalarına duyulan talep de her geçen gün artıyor.

Blok olarak çıkarılan ve vinçlerle kamyonlara yüklenerek tesise getirilen kayalar, kullanılacakları alanlara göre dev testerelerde istenen kalınlık ve derinliklerde kesiliyor. Tabakalar haline getirildikten sonra kaldırım plak taşı, bordür, yağmur oluğu ve tuğlaya dönüşen taş, çevre peyzajına, yürüyüş yollarına, otoparklara döşeniyor. Ayrıca cilalanan granit plakalar, kamu binalarının iç ve dış cephe kaplamalarında ve mutfak tezgahlarında da kullanılıyor. Bilgisayar ortamında çizilen iki boyutlu figürlere son şeklini veren taş ustaları, kent estetiğini artıran sanatsal motiflere de imza atıyor. Atatürk Anıtı, ay-yıldız, dev ayna, bale yapan kız heykeli, araba, örümcek, koltuk takımı, insan figürleri ve süs anıtları gibi çok sayıda sanatsal öge, Onur Anıtı, Kurtuluş Parkı, protokol yolu başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde sergileniyor.

Yılda 20 bin ton kaya işleniyor

Doğaltaş elemanları tesisinde yılda 20 bin ton kayanın 100'den fazla taş esere dönüştürüldüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, saha uygulamalarının yanında ürünleri Ankara, Elazığ, Kayseri, İstanbul'a da sattıklarını söyledi. Buralardaki otellere merdiven basamağı, bina kaplaması, peyzajda kullanılan küptaş, bordür, yağmur oluğu, sıra dışı sanatsal ve görsel tasarım ürünleri sattıklarını belirten Başkan Demir, “Ege bölgesinde de pazar oluşturmaya başladık. 2020 yılının ilk 10 ayındaki ciromuz 14 milyon TL'ye çıktı. Bunun 2.5 milyon TL'si ise şehir dışı satışıdır. Yılsonuna kadar inşallah 16 milyon TL'ye ulaşacağız. 2021 yılında hedefimiz ise 22 milyon TL'dir. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

İlk ihracat Kıbrıs ve Almanya'ya

İhracata da başladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Kaliteli ürünlerimiz ve tasarımlarımız, iç piyasada tanınır hale geliyor. Bu da bize ihracat kapısını aralıyor. İlk ihracatımızı Kıbrıs ve Almanya'ya gerçekleştirdik. Kıbrıs'a 25 ton, Almanya'ya ise 130 ton merdiven basamağı ihraç ettik. Ürünlerimiz buradaki otel ve villalarda kullanılacak. Samsun adına gurur verici bir durum. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Şuan Arap ülkeleri de ilgi gösteriyor. Onların da taleplerini karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz“ diye konuştu.

“Belediye hizmetleri aksatılmadan üretime devam”

Belediye hizmetlerini aksatmadan talepleri karşılamak için tesisin üretime aralıksız devam ettiğini de dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Son 1.5 yılda belediye projelerindeki artışla birlikte ürettiğimiz ürün miktarı da 1.5 kata ulaştı. Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız 2 kata çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50'den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şuan tam kapasite çalıştığımızda da belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız.”