Samsun Büyükşehir Belediyesi kurulan tesisle tasarruf sağlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi'nin yapımı devam ediyor. Kurulan tesisle belediyenin kendi ihtiyacını karşılayarak, büyük tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin öz kaynaklarının kullanılması ve tasarrufa yönelik Tekkeköy ilçesinde yapımına başlanan ‘Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi' çalışmaları sürüyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmaları devam eden tesis sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Demir, yalnızca SASKİ'nin bir yıllık beton boru için yaptığı harcamaların 100 milyon TL'yi bulduğunu, ancak kurulan bu tesisin tamamına harcanan ücretin bu miktara ulaşmadığını söyledi. Yapılan çalışmayla büyük ölçüde tasarruf edileceğini kaydeden Başkan Demir, “Modern ve son teknolojiyle güçlendirilerek revize edilen şantiyelerde asfaltı, santralleri ile betonu tamamen kendi öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Belediyenin öz kaynaklarını tasarruflarımızla halkımızın hizmetine açıyoruz” dedi.