Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde mesai kavramı değişiyor

33 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde söz alan Başkan Mustafa Demir, belediyedeki daire başkanlıklarının mesai saatlerinde gidecekleri değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bazı personeller hafta sonu çalışıp, hafta içi izin kullanacak”

Bazı daire başkanlıklarında çalışma saatleri ve izin günlerinde değişiklik yapacaklarını ifade eden Mustafa Demir, “Daire başkanlıkları çalışmasında değişikliğe gideceğiz. Belediyelerin hizmetleri mesai kavramıyla sınırlı değil. Daire başkanlıkları görevleri yerine getirirken sabah 08.00 akşam 17.00 mesai ve hafta sonu izin kavramıyla bu hizmetlerin yürümediğini görüyoruz. Dolayısıyla herkes için değil, daire başkanlıklarının hizmet üretme noktasında mesailerini planlayacağız. Öyle bir düzene gidiyor. Bu teamül oluşmamış. Birisinin tatili salı-çarşamba olur, hafta sonu çalışır. Rızayla ama böyle olabilmeli. Şimdi biz çalıştıralım, mesaiye gelsin, bir de hafta sonu çalıştıralım bir de ona mesai verelim. Bu doğru değil" dedi.

Bazı daire başkanlıklarında yeni mesai sistemine geçeceklerini açıklayan Demir, "Böyle bir sistemi de uygulamaya çalışacağız. Personel arkadaşlarımız ve ilgili daire başkanlarımızda büyük bir gayret ve heyecan var. Bu durumu belediyemize yerleştireceğiz. Seçimler olacak, daire başkanları değişecek belki ama ana sistem olarak belediyenin değişmemesi, gelecek olan siyasi iradenin de politikalarını ve projelerini hayata geçirecek refleksi de kaybetmeden bir yapı üzerinde gayret ediyoruz. Örneğin; sosyal hizmetler dairesi başkanlığı ile kültür ve sosyal işler dairesi hizmetlerinin mesai kavramı tamamen değişecek. Eski Makro AVM'nin projesi bitiyor. 2 daire başkanlığı da orada olacak. Orada cumartesi-pazar tam mesai olacak ama personelin 2 günlük tatili kendilerinin rızası istikametinde değişecek” diye konuştu.

Öte yandan, imar konularından oluşan ve komisyondan havale edilen 33 gündem maddesinin tamamı meclis üyeleri tarafından karara bağlanarak, kasım ayı meclis görüşmeleri sonlandırıldı.