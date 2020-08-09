Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden ilaçlama

Samsun Büyükşehir Belediyesi il merkezi ve ilçelerde sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde sivrisinek, karasinek, haşerelerle mücadelesini ara vermeden sürdüren ekipler, il merkezi ve tüm ilçelerde etkin bir süreç yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek popülasyonuna karşı 12 ekip ve 43 personelle gece gündüz çalışma yaptığını belirten Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, “Pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden sivrisinek ve diğer zararlılara karşı mahallelerimizde, 79 adet kanal ve dere ile yaklaşık 12 bin adet üreme alanında periyodik olarak larva ilaçlaması yapılıyor. Ayrıca 124 mahallede de düzenli olarak ilaçlama ile uçkun mücadelesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Nisan ayından bugüne kadar toplamda 593 ton ilaç (solüsyon) kullanıldı” dedi.