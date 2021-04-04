Samsun Büyükşehir Belediyesinden sanatçılara destek

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro toplulukları, Samsun Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Samsun Tiyatro ile Buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi. Tiyatro sanatçılarına maddi manevi destek verilmesinin amaçlandığı etkinlikte tiyatro toplulukları, ‘Pandemi' konulu skeçlerini bu kez meslektaşları için oynadı.

Yatırım projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sanatçılara da desteğini sürdürdü. Korona virüsle mücadelede ekonomik anlamda zor bir süreç yaşayan tiyatro sanatçıları için ‘Samsun Tiyatro ile Buluşuyor' etkinliği düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan etkinliğe, kentteki 14 tiyatro topluluğu katıldı. Etkinlik, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

90 sanatçı oynadı

Genel sanat yönetmenleriyle birlikte 90 oyuncunun yer aldığı etkinlikte tiyatro topluluklarının ‘Pandemi' konulu yazdıkları skeçler, oyun yazarı Murat Can Kibiroğlu başkanlığındaki komisyonda değerlendirildi. Skeçlerin kostüm ve prova hazırlıkları Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Skeçler SBB TV'de yayınlanacak

Çekimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olan SBB TV tarafından yapılan skeçlerde tiyatro sanatçıları, hem birbirlerine hem de sahnelere duydukları özlemi, performanslarıyla gösterdi. Seyircisiz oyun sahnelemenin burukluğunu yaşayan sanatçılar, meslektaşları için oynamanın sevincini yaşadı. Skeçler, 5 Nisan'dan itibaren SBB TV'nin YouTube kanalında tiyatro severlerle buluşacak.

Samsun'da hayatını kaybeden tiyatro emekçilerinin anılarak, genel sanat yönetmenlerine plaketlerinin takdim edildiği etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, bu yıl Samsunlu sanatçı Yaşar Gündem tarafından hazırlanan Uluslararası Dünya Tiyatrolar Bildirgesi'ni okudu. Pandemi tehdidi nedeniyle Dünya Tiyatrolar Günü'nü layıkıyla kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Akdin, şunları söyledi:

“Pandemi süreci, canlı performans dünyası için çok zor geçiyor. Maddi sıkıntılarından daha çok kendilerinden çok şey öğrendiğimiz ustalarımızı ve hocalarımızı kaybettiğimiz anlar oldu. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Tiyatro kültürü, biz insanlar var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir.”