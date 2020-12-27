Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden tarım üreticisine tam destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesi Kesilli Mahallesi ile Havza ilçesi Ilıca Mahallesi'nde hasar gören sulama yapılarını tamir etti.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilerin yaz aylarında mağdur olmaması adına çalışmalarına hız verdi. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, çiftçilerin arazi sulamasında kullanacağı suyun sağlandığı yapılar ve bentlerde bakım-onarım çalışması yapıldı.

Atakum ilçesi Kesilli Mahallesi ile Havza ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapılan çalışma kapsamında sulama tesislerinin eskiyen, bozulan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan kısımlarının bakım, onarım ve yenileme işleri ile birlikte gölet dip savak rögarında ve vana sistemindeki arızaların tamiratı gerçekleştirildi.

Çiftçilere her konuda destek olduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından tarım üreticilerimizin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmaları ve tarımsal sulama sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Önceki yıllarda yapılmış olan sulama tesisi inşaatlarının eskiyen, bozulan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan kısımlarının bakım, onarım ve yenileme işlerinin yapımı için oluşturduğumuz ekipler ihtiyaç olan mahallelerde çalışmalarını tamamlayarak çiftçilerimizin mağduriyetini de gideriyor" dedi.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından su alma yapıları verimli şekilde kullanmaya başladıklarını belirten vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.