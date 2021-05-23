Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 15 yeni araç

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı araç parkını genişletiliyor. 15 yeni aracın teslim töreninde Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal da yer aldı. Araçların kış aylarında karla mücadelede ve normal zamanlarda hafriyat taşıma işlerinde kullanılacağı belirtildi.

2023 yılında kent genelinde 946 mahallenin altyapı sorununu çözmek üzere yoğun bir çalışma programı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu daha da güçlendirdi. Yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için 7/24 sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Mustafa Demir'in çizdiği vizyon ile projelerin ve yatırımların hayata geçmesi için gayret gösteriyor.