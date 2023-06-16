Samsun Büyükşehir Belediyespor'da hedef '3. Lig'

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Samsun Büyükşehir Belediyespor, Teknik Sorumlu Recep Sermet Boyar ile yeniden anlaştı ve hedefini "TFF 3. Lig" olarak belirledi.

Samsun Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hedefini "TFF 3. Lig" olarak belirleyen mavi-beyazlı ekip, geçen sezon takımın başında olan Recep Sermet Boyar ile yeniden anlaşma imzaladı.

“Büyükşehir TFF 3. Lig'e yükselecek”

Yeni sezonda yeniden Samsun Büyükşehir Belediyespor'da olacağını söyleyen Teknik Sorumlu Recep Sermet Boyar, "Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl hedef şampiyonluk. Samsun'da bir takımın profesyonel ligde olması önem taşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig'de olması için var gücümüzle çalışacağız. Avantajımız geçen sezondan iskelet kadromuz var, bunun üzerine nokta transferler yapacağız. İyi bir takım oluşturup mutlu sona ulaşacağız. Önce iç sonra dış transferleri bitirmeyi planlıyoruz. Bizlere inanan, güvenen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'e ve Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Demirtaş, "Sporun doğrularını yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Hocamız ile geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sporun doğrularını yapmak adına sözleşme imzaladık ve bir yola çıktık. Zor bir sezonda takımımızı BAL'da tuttuk, nokta takviyeler yaptık ve iyi bir aile olduk. Artık başkanımız ve hocamız ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyespor, TFF 2 veya 3. Lig'de olmalı ve Samsun'un çocuklarına bir hedef olmalı. Samsunspor'a giden yolda bir ara nokta olmalı. Bunu Samsun'a sağlamak adına sporun doğrularını yaparak hocamız ile yeniden anlaştık ve bu hedeflerimize varacağız. Başarının bazı şartları inanmak, güvenmek ve uyum içerisinde olmak. Hocamız bizi birinci etapta mahcup etmedi. Bundan sonra hocamızın raporu doğrultusunda önce iç sonra dış transferleri yapacağız. Korkulu bir rüya görmeden inşallah yol kazaları yaşamadan Samsun Büyükşehir Belediyespor'u, TFF 3. Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.