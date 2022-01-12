Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonu Ocak Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyon toplantısında Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ve parti grupları, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a geçirdiği trafik kazası nedeniyle ‘geçmiş olsun' dileklerini ileten açıklamalar yaptı.

Yakakent Belediyesi'ne tepki

CHP Grup Başkan Vekili Atilla Tekcan, daha önce gri pasaportla göçmen kaçakçılığı soruşturmasında ismi geçen Yakakent Belediyesi'nin, ‘belediyeye ait araçlarla sahilden kaçak olarak kum çekerken görüntülendiği' iddiasıyla tekrar gündeme gelmesi üzerine tepkisini dile getirdi.

Elektrikli otobüs alımı

10 adet elektrikli otobüs ve 3 adet hızlı şarj istasyonu alımı için belediye başkanına 5 milyon 800 bin euro gayri nakdi kredi kullanım yetkisi veren teklif komisyonda tartışıldı. CHP grubu alımı, "Gereksiz bir borç" olarak nitelendirdi. Başkanvekili Nihat Soğuk ise "Biz çevreci olmaya devam edeceğiz" diyerek alımı savundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi.

Endonezya'nın Semerang Şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir ilan edilmesini için niyet mektubu imzalamaya belediye başkanını yetkilendiren teklif, ‘kardeş şehrin maddi yük getirmemesini isteyen' itirazların ardından oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.

Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.

SAMULAŞ tartışması

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 103 adet araç ve çeşitli hatları SAMULAŞ'ın kiralayarak işletmesini sağlayan, daha önce çeşitli yıllarda alınmış 4 karar oy çokluğuyla kabul edilerek meclise havale edildi. CHP grubu SAMULAŞ Genel Müdürü'nün toplantıda yer almamasına tepki gösterdi. CHP grubundan, otobüslerin geri alınmasının gerekçesinin SAMULAŞ'ın iyi işletememesi olduğu savunuldu. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk “Öyle bir şey yok” diye karşılık verdi. “SAMULAŞ ne istedi de vermedik” diyen CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, iyi işletilemiyorsa lağvedilmesi veya genel müdür ve yardımcılarının değiştirilmesini teklif etti.

Ulaşım Daire Başkanlığı işletecek

Bunun üzerine kararın gerekçesine dair açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, “Daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla SAMULAŞ'a kiraladığımız 103 otobüs terminal hatları, ring hatları ve otobüs hatlarını bu meclis kararından sonra Ulaşım Daire Başkanlığı işleterek halkımıza en güzel hizmeti vermeye çalışacak” dedi.

Komisyondan geçen maddeler 14 Ocak Cuma günü mecliste ele alınacak.