Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Haziran Ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen 49 gündem maddesi karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

49 maddenin ilgili komisyonlarda görüşüldüğü komisyon toplantısı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Komisyonda meclisten havale edilen 49 madde görüşülürken, maddelerin tamamı karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Komisyonda görüşülen maddeler arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta personelinin emir, yasakları uygulama yönetmeliği teklifi maddesi, Anakent şirketine 7,5 milyon TL borçlanma yetkisi teklifi, Tekkeköy, İlkadım, Çarşamba ve Atakum ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 adet arsanın satışı için yetki verilmesi teklifi maddesi ile Ladik ilçesinde GES yapılacak Tatlıcak Mahallesi'nde köylülerin otlak olarak kullanmaları için muvafakat verilmesi teklifi maddelerinin yanı sıra 49 maddenin tamamı komisyon üyelerinin kabulü ile meclise havale edildi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddelerin tamamı 16 Haziran Cuma günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda görüşülerek, karara bağlanacak.