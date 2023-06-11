Samsun Büyükşehir, tıbbi ve aromatik bitki üretimine destek veriyor

Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artıyor. Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin yurtdışına satımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olurken, Samsun'un farklı iklim ve ekolojik şartlara sahip olması, bu alanda şehirde önemli avantajlar sağlıyor. Floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından Samsun'un çok önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. İlde tarım alanları sahil, orta geçit ve iç bölgeler bölgelerinde ürün guruplarına göre tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi yapılıyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 23 Mart 2023 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi' yürütülüyor. Proje ile bölgede yetiştirilen ürünlerin getirisinin artırılması ve ekonomik olması için tarla hazırlığı, hasat ve ürün işlenmesi sürecinin tamamını kapsayacak şekilde mekanizasyona gidilmesi ve mekanizasyon için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla birçok destek çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yapan çiftçilere çapa makinası desteği verildi.

“Büyükşehir Belediyemiz, tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaşması konusunda aktif rol almaktadır”

Proje çerçevesinde teslimi gerçekleştirilen makinelerin şehrin tarımına katkı sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlimizde tarımsal üretimi geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak, üreticinin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla öncü çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyemiz son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaşması konusunda da aktif rol almaktadır. İlimizde kümelenme noktasında mesafeler kat edilmiş olup bundan sonraki süreçte hasat ve işleme konularında çalışmaya devam edeceğiz. DOKAP ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmanın pandemi sonrası gelinen süreçte tıbbi bitkilere olan rağbeti karşılama noktasında önemli bir boşluğu doldurması yanında ilimiz tarımına da bir açılım sağlayacağını görmekteyiz. Bu vesileyle projemizin ilimizin tüm tarım paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, proje desteğinden faydalanacak çiftçilerin OKA, DOKAP ve Samsun Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden oluşan komisyonca belirlendiğini söyledi. Kanca, “Yapılan değerlendirmede, proje kriterlerine uygun olarak alınan müracaatlarda yapılan inceleme sonucunda biçme makinası, hasat makinası, açıkta doğal kurutma sistemi, taşınabilir polikarbon kurutma çadırı, ayıklama makinası, öğütme makinaları Alaçam, Atakum, Bafra, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs ve Yakakent ilçelerindeki Tıbbi ve Aromatik Bitki üreticileri, Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği ve S.S. Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri olmak üzere toplam 51 çiftçi başvurusu desteklemeye uygun bulunmuştur. Projenin ilk etabında alımı yapılan 5 adet çapa makinasından 1 adet Bafra Sürmeli Mahallesi Derneğine, 2 adeti Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, 2 adet de Kavak ilçesindeki çiftçilerin ortak kullanımı için Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.