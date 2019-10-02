Samsun Büyükşehir Türkiye'ye örnek oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesinden gelen heyet, sahipsiz hayvanların bakımının yapıldığı Hayvan Bakım Merkezine övgüler yağdırarak, "Samsun Büyükşehir bu alanda örnek oldu" dediler.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları için Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde oluşturduğu doğal yaşam alanı, Türkiye'deki belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Sahipsiz kedi ve köpeklerin bakımının yapıldığı merkezi ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı heyeti, "Hayvanların yaşayabilecekleri en güzel ortam oluşturulmuş" açıklamasında bulundu.

Kedi Kasabası, ahşap barınaklar

Sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak hayatlarını doğal yaşam alanında daha rahat sürdürmeleri amacıyla kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi, ülke genelinde ilgi görüyor. 2013 yılında 165 dönüm arazi üzerinde faaliyete geçen merkez ve oluşturulan hayvan yaşam alanı, birçok belediyeye de örnek teşkil ediyor. Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde kediler için oluşturulan kasabanın yanı sıra, oyun parkı, konforlu tek katlı ahşap barınaklar da yer alıyor. Hayvanların gıda ihtiyacının karşılanması için faaliyete geçen Mama Üretme Tesisi ise 'Türkiye'de ilk' olma özelliğini koruyor.

Konya Büyükşehirden ziyaret

Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinin şehir dışından son konukları Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Serdar Koyuncu ile Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat Demirci oldu. Sahipsiz hayvanların barındığı doğal yaşam alanını gezerek incelemelerde bulunan Konyalı konuklar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler'den bilgi aldı.

Tamamen doğal ve çok farklı

Hayvanlar için yaşanabilecek en güzel ortamı oluşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimini kutlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Serdar Koyuncu, "Samsun'daki bu barınağı daha önce hem ulusal basında çıkan haberlerde, hem de bazı kongre ve sempozyumlarda duyduk ve öğrenmiş olduk. Böyle bir merkez için neler yapılmış, böyle bir yapıyı biz nasıl oluşturabiliriz, yerinde gezelim, görelim istedik. Diğer şehirlerdeki barınakları da gezdim. Fakat buradaki tamamen doğal ve farklı bir ortam. Hayvanlar için gayet yaşanılabilir bir ortam oluşturulmuş. Doğal ve coğrafi şartların vermiş olduğu imkanlar çok iyi kullanılmış. Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'de ilk: Mama Üretim Tesisi

Mama Üretim Tesisi ile ilgili teknik bilgiler edindiklerini de ifade eden Serdar Koyuncu, “Mama üretim tesisi, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Bu tesise dair, ileriye dönük biraz daha teknolojik gelişime ihtiyacı olduğuna ve bunun sağlamak için de ortak çalışmaya karar verdik. Barınak işletmeleri ve mama üretimi konusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapacağız" diye konuştu.